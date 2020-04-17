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Altıntaş Kapalı Spor Salonu yenileniyor

Kütahya’nın Altıntaş iilçesinde Kapalı Spor Salonu’nda bakım onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş iilçesinde Kapalı Spor Salonu'nda bakım onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Altıntaş Kaymakmı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ''Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla halkımız evlerinde kalmaya devam ediyor. Bizler inşallah en kısa sürede tamamemn biteceğine inandığımız bu salgından sonra vatandaşlarımızın kullandığı ortak alan olan Kapalı Spor Salonumuzun zemin boyama işini, protokol tribününde ve soyunma odalarında yapılan çalışmaları devam ettiriyoruz. Kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. İlçemize hayırlı olsun'' diye konuştu.

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