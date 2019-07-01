Altıntaş Kaymakamlığı futbol turnuvası başladı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Turnuvanın açılış maçı Altıntaş Köyüspor-Gençlerbirliği maçını Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ve Belediye Başkanı Arif Teke izledi. Altıntaş futbol sahasında oynanan karşılaşmanın başlama vuruşu Kaymakam Arcaklıoğlu tarafından yapıldı. 14 Temmuz'da sona erecek turnuvaya 12 takımın katıldığı ve gruplardan çıkan takımların eleme usulü tek maçla finale çıkmak için mücadele edecekleri bildirildi.

4 grupta 3 er takımın mücadele ettiği turnuva ile ilgili Kaymakam Arcaklıoğlu, ''Dostça, centilmence bir turnuva diliyorum. Birlik ve beraberliğin pekişmesi için düzenlediğimiz bu turnuvada tüm takımlara başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.