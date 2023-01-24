Altıntaş Kent Park'a, “Erişilebilirlik” ödülü

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkan Arif Teke, “ Belediyemiz tarafından tamamlanarak hizmete sunulan Kent Park, “Erişilebilirlik” ödülüne layık görülmüştür. Ödülü Vali Yardımcımız Mustafa Güney'in elinden aldık. Ödül törenine, Kaymakamımız Hüseyin Bozoğlan ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz, Fatma Uz da eşlik ettiler. Kent Park Projemize “Erişilebilirlik” ödülünü layık gören Valimiz Ali Çelik başta olmak üzere, Erişebilirlik Komisyonu üyelerine Altıntaş halkı adına çok teşekkür ediyorum” dedi.