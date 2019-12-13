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Altıntaş mermeri Ankara'da tanıtıldı

Altıntaş mermeri, Ankara Ticaret Odası Fuar Alanı’nda tanıtıldı.

Altıntaş mermeri, Ankara Ticaret Odası Fuar Alanı'nda tanıtıldı. Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde ekonomik açıdan oldukça önem verdiğimiz mermer üretiminin arttırılması için çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında Altıntaş mermerimizi her alanda tanıtmak için çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz daha çok mermer ocağı açılmasını sağlamak ve işsiz olan vatandaşlarımıza bu yolla istihdam alanı oluşturmak. Altıntaş memrmerinin kalitesini tanıtmak için, Ankara Ticaret Odası Fuar alanında düzenlenen illerin tanıtımı programı bizim için iyi bir fırsat oldu. Bu konuda yatırım yapmak isteyen iş adamlarımızı ilçemize bekleriz'' ifadelerini kullandı.

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