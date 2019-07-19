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Altıntaş mesire alanında ağaçlandırma çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, ilçeye 1 kilometre mesafedeki Gediz yolu üzerindeki yeni mesire alanında ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, ilçeye 1 kilometre mesafedeki Gediz yolu üzerindeki yeni mesire alanında ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca mesire alanı olarak tahsis edilen, Gediz yolu üzerinde bulunan 200 dekarlık alanda ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Mesire alanında fidan dikimi ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın mesire alanımızdan en iyi şekilde yararlanabilmesi için elimizden gelen tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.


Başkan Arif Teke yapılan çalışmaları incelerken, mesire alanına kendi elleriyle ağaç dikimi gerçekleştirdi.

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