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Altıntaş MYO'da ağaç dikim etkinliği

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Meslek Yüksekokulunda (MYO) Dünya Ormancılık Günü ve Haftası nedeniyle ağaç dikim ve nevruz etkinliği gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Meslek Yüksekokulunda (MYO) Dünya Ormancılık Günü ve Haftası nedeniyle ağaç dikim ve nevruz etkinliği gerçekleştirildi.


Altıntaş Meslek Yüksekokulunda düzenlenen ağaç dikim ve nevruz etkinliğine Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Arif Teke, İl Genel Meclis Üyesi Zeki Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak ve kurum amirleri katıldı.

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