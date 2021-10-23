Altıntaş MYO'da kan bağışı kampanyası

Meslek Yüksekokulu Kütüphanesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına Altıntaş MYO Müdürü Öğr. Gör. Ahmet Sinan Kılıçoğulları, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Erkan Çakır ve Öğr. Gör. Meryem Uslu, çok sayıda akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de katıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Müdür Ahmet Sinan Kılıçoğulları, "Bugün Meslek Yüksekokulumuzda bulunan personeller ve öğrenciler ile birlikte kan bağışında bulunmaya geldik. Kan bağışında bulunan tüm öğrencilerime ve personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağlığı elveren herkesi kan bağışında bulunmaya ve hayat kurtarmaya davet ediyorum" dedi.

Bağışın ardından Kızılay Kan Merkezi yetkilileri öğrencilere, personele ve MYO yönetimine teşekkür ettiler.