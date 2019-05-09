Altıntaş MYO'da 'Senin de dikili bir ağacın olsun' kampanyası

Altıntaş MYO kampüsünde “Ağaç Dikme Şenliği” düzenlendi. Akademisyenlerin, öğrencilerin, mezun öğrencilerin ve doğasever vatandaşların destek olduğu kampanyaya Artvin, Konya, Ordu, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya gibi Türkiye'nin birçok ilinden desteğin geldiği bildirildi. Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'nin de katıldığı etkinlikte personel ve öğrenciler MYO bahçesine 100 adet ağaç dikimi gerçekleştirdi. Ağaçlar; arkadaşlık ağacı, sevgi ağacı, aile ağacı, vefa ağacı ve mezun ağacı olarak sınıflandırılırken ağacı diken kişilerin bilgileri ağaçlara asıldı.

Ağaç dikme etkinliğinin ardından müzik eğlencesi düzenlendi. Ayrıca etkinlikte öğrenciler uçurtma da uçurdu. “Senin de dikili bir ağacın olsun” kampanyası ile birlikte öğrenciler hem çevre bilinci ile ağaç dikerken, müzik eğlencesi ile de baharın tadını doyasıya yaşadılar. Kampanyaya katılıp ağaç bağışında bulunan tüm doğaseverlere okul yönetimi tarafından teşekkür edildi.