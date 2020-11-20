Altıntaş MYO'da ''Sosyal Tesis'' yapım protokolü imzalandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Meslek Yüksekokulu yerleşkesi içerisinde, daha önce temeli atılan “Sosyal Tesisin” yapımı için protokol imzalandı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Kütahya Valimiz Ali Çelik'in öncülüğü ve destekleri doğrultusunda, Altıntaş Meslek Yüksekokulu yerleşkesi içerisinde daha önce temeli atılan “Sosyal Tesisin” yapımı için, Kaymakamlığımız, Dumlupınar Üniversitesi ve Altıntaş Belediyesi arasında protokol imzalandı. Kaymakamımız Mehmet Can İrdelp, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Altıntaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ahmet Sinan Kılıçoğulları'nın katılımı ile gerçekleşen imza töreni sonrasında, yüksekokul yerleşkesinde yapılacak Sosyal Tesis ve İlçemizde öğrencilerimize sunulan imkanlar hakkında istişare gerçekleştirildi'' dedi.