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Altıntaş pazarı iki farklı yerde kurulacak

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında halk pazarının iki farklı noktada kurulacağı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında halk pazarının iki farklı noktada kurulacağı bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Ülkemizde devam etmekte olan pandemi koşulları nedeniyle


ilçe hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan kararla, ilçemizde


pazar yeri, Belediye Düğün Salonu önü ve Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hatipoğlu Ticaret önü olmak üzere 2 farklı noktada kurulacaktır. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan bu karara göre, vatandaşlarımızın kendilerine en yakın pazar yerine gidip ihtiyaçlarını karşılamaları isteğimizdir. İlçemiz genelinde görülen vaka artışı nedeniyle pazar yerlerinde görevli personellerce HES kodu uygulaması yapılacak'' ifadelerini kullandı.

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