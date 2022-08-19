Altıntaş Saraycık köyüne “Köy Yaşam Merkezi” açılacak

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Saraycık köyüne “Köy Yaşam Merkezi” açılacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Altıntaş ilçesini ziyaretinde ilçeye bağlı Saraycık köyünde yapılması planlanan "Köy Yaşam Merkezi"nin yer alacağı kapalı bulunan köy okulunda incelemelerde bulundu.

Okul ve çevresini inceleyen Müdür Başyiğit, yapılacak çalışmalar konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven'den bilgi aldı. Okuldaki incelemelerden sonra Başyiğit ve beraberindeki ekip, köy muhtarlığında muhtarla bir araya gelerek "Köy Yaşam Merkezi" ile ilgili istişarelerde bulundu.