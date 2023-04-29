Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

İl Sağlık Müdürü Sertaş Erarslan ve Müdürlük yöneticileri, Altıntaş İlçe Devlet Hastanesi, Altıntaş Aile Sağlığı Merkezi, Altıntaş Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Dumlupınar Toplum Sağlığı Merkezi, Dumlupınar Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek sunulan hizmetler hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Sertaş Erarslan, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkürlerini iletip, kolaylıklar diledi.

Müdür Erarslan'a ziyaretinde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Hasan Hüseyin Gümüşçü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Mustafa Yılmaz, Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Eşsiz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ertan Akça ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Eczacı Fırat Yavuz eşlik etti.