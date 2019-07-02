Altıntaş ve köylerinde Yaz Kur'an Kursları'na ilgi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde merkez ve köylerde açılan Yaz Kur'an Kurslarına yoğun ilgi olduğu bildirildi.

Altıntaş Müftüsü Muammer Borlu, yaptığı açıklamada, İlçemiz merkez ve köylerinde görevli İmam-Hatip, Müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticileri tarafından Yaz Kur'an Kursları düzenlenmeye başlandı. Cami ve Kur'an kurslarında 10.00 - 13.00 saatleri arasında düzenlenen Yaz Kur'an Kursları, 09 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek. İlçe merkezimizde ve köylerimizde katılımın yoğun olması ve çocuklarımızın öğrenme azmi bizleri sevindirdi. Bol etkinlik ve çeşitli yarışmaların yapıldığı kurslarımıza katılımların dahada artmasını bekliyoruz. Amacımız inancı sağlam bir nesil yetişmesi için elimizden geleni yapmak'' diye konuştu.