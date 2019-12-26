Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtım faaliyetleri devam ediyor

Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Ticaret Odası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtımını yaptı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Altıntaş Zafer Organize Sanayii Bölgesi Yönetim Kurulu olarak, Sayın Valimiz Dr. Ömer Toraman Başkanlığında, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve yönetimini ziyaret ederek yönetim kurulu toplantısına katılım sağladık ve iş adamlarına Zafer Organize Sanayii Bölgesi ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Daha sonra, Altıntaş Zafer Organize Sanayii Bölgesi Yönetim Kurulu olarak, Türkiye İhracatçılar Meclis(TİM) Başkanımız İsmail Gülle ve yönetimini ziyaret ederek, Zafer OSB'nin tanıtımını yaptık. Yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.