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Altıntaş Zafer OSB şantiye alanında inceleme

AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal, Altıntaş ilçesinde yapımı devam eden Zafer Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret edip şantiye alanında incelemelerde bulundular.


Konuyla ilgili Kütahya AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "İl Başkanımız Mustafa Önsay, İl Genel Meclis Başkanımız Musa Yılmaz, Altıntaş Belediye Başkanımız Arif Teke ve Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal, yapımına devam edilen Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesini ziyaret edip şantiye alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiler” ifadelerine yer verildi.

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