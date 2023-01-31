İhlas Haber Ajansı

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Altıntaş Zafer OSB'de iki firmaya inşaat ruhsatı

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) daha önce yer tahsisi yapılan iki firmaya inşaat ruhsatlarının verildiği bildirildi.

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) daha önce yer tahsisi yapılan iki firmaya inşaat ruhsatlarının verildiği bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” Zafer Organize Sanayi Bölgesinde daha önce yer tahsisi yapılan iki firmaya inşaat ruhsatları verilmiş olup, çalışmalara en kısa sürede başlanacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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