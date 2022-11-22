Altıntaş Zafer OSB'nin elektrik ihalesi tamam

Kütahya’da, Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nın (OSB) elektrik şebekesi yapım işi ihalesinin gerçekleştiği bildirildi.
Kütahya'da, Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nın (OSB) elektrik şebekesi yapım işi ihalesinin gerçekleştiği bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ”Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi ihalesi gerçekleşmiştir. İlimiz, Altıntaş ilçemiz ve bölgemiz için hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.