Altıntaş Zafer OSB'ye yapılan ve yapılacak olan yatırımlar istişare edildi

Belediye Başkanı Arif Teke, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”İl Genel Meclis Başkanımız Muammer Özcura ile birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Mustafa Varank ve Bursa Büyük Şehir Belediye Başkanımız, Alinur Aktaş ile Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesine yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında istişarelerde bulunduk. Yakın ilgilerinden dolayı, Bakanımıza ve Bursa Büyük Şehir Belediye Başkanımıza ilçemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.