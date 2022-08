Altıntaş'a kitap kafe

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafer Bayramı'nın 100.Yılı anısına Kaymakamlık tarafından yapıtıralan 100. Yıl Kitap Kafe'nin açılışı yapıldı.

Kaymakam Mehmet Can İrdelp' in gayretleriyle ilçedeki gençlere ve vatandaşlara yönelik nezih bir ortamda kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi adına yapılan Kitap Kafe açılışına Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Arif Teke, ilçe protokolü ve kurum amirleri katıldı.

Kitap Kafenin ilçeye ve gençlere hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Arif Teke, “İlçemiz, Spor Kompleksi alanında faaliyet gösterecek olan Kitap Kafe'de, gençlerimiz ve halkımız rahat ve nezih bir ortamda vakit geçirebilecekler. Tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçen, Kaymakamımız Mehmet Can Irdelp'e, Belediye Meclis üyelerimize, Gençlik Spor İlçe Müdürümüz ve çalışanlarına, Belediye çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.