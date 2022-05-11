Altıntaş'a Kültür Evi yapılacak

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından yapılması planlanan Kültür Evinin ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Kültür Evi yapım ihalesinin tamamlandığını ve ilgili firmaya yer tesliminin yapıldığı belirten Belediye Başkanı Arif Teke, Kültür Evi projesine destek veren, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mustafa Varank, Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Belediye Meclis üyeleri, Ajans çalışanları, Belediye çalışanları ve emeği geçenler teşekkür etti.