Altıntaş'a 'Nüfus ve Vatandaşlık'' Bölümü

Kütahya (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksekokulun'da, Türkiye'de sadece (DÜ) Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan ''Nüfus ve Vatandaşlık'' bölümünün ikincisinin açıldığı bildirildi.

Altıntaş (MYO) Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ahmet Sinan Kılıçoğulları, yaptığı açıklamada, ''Altıntaş Meslek Yüksekokulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin 8 ilçe yerleşkesinden Kütahya'nın merkezine en yakın olanıdır. Şehir merkezine yakın olması, Altıntaş Meslek Yüksekokulunun İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Bursa ve Eskişehir gibi nüfus yoğunluğu fazla olan illere de ulaşımın kolay olmasını beraberinde getirmektedir. Okulumuzu bu illerden tercih eden öğrencilerimizin sayısı diğer illere göre biraz daha fazladır. Meslek Yüksekokulunda, öğrencilerimizin iki yıl boyunca ihtiyaçlarını karşılayabilecek kantin, yemekhane, laboratuvarlar ve kütüphane bulunmaktadır. Özellikle sınav dönemleri başta olmak üzere, ders çalışmak için en uygun ortamı kütüphane sağlamaktadır. Altıntaş Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Kütahya Merkeze yakınlık sayesinde Şehit Astsubay Ömer Halisdemir kütüphanesinden yararlanabilme şansına da sahiptirler. Gıda laboratuvarı ve bilgisayar laboratuvarı, öğrencilerimizin ilgili derslerinde kullanmaları için, sınıf kapasiteleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır'' dedi.

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