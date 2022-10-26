İhlas Haber Ajansı

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Altıntaş'a Orman İşletme Müdürlüğü hizmet Binası yapılacak

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ilçeye yapılacak Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binasının plan tadilatı yapılarak Belediye Meclisince onaylandığını belirtti.


Belediye Başkanı Arif Teke konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” İlçemize yapılması planlanan, Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binasının plan tadilatı yapılarak Belediye Meclisimizce onaylanmıştır. Emeği geçen Meclis üyelerimize, Orman Bölge Müdürlüğümüze, Altıntaş, Orman İşletme Müdürlüğümüze ve belediye personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

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