Altıntaş'a Şehitler Ormanı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde şehitler anısına Kaymakamlık tarafından yaptırılan Şehitler Ormanının açılışı gerçekleştirildi.

Şehitlerin anısını yaşatmak adına yapılan ormanda bulunan toplam 16 parselden,13 tanesi ilçedeki şehitler adına, diğer 3 parsel ise Kurtuluş savaşı şehitleri,15 Temmuz şehitleri ve gaziler adına ayrıldı. Her parselde 100 fidan olmak üzere toplam bin 600 fidan dikimi yapıldı. Her parsele de şehitlerin bilgilerini içeren tabelalar asıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Kaymakam Mehmet Can İrdelp, “Biz şehitlik ve gazilik makamını her şeyden üstün tutan, en yüce makam olarak gören bir milletin mensuplarıyız. Tarihimizin her döneminde milletimizi esaret altına almak isteyenleri, vatanımızın birlik ve bütünlüğüne kast edenlere karşı bir an bile tereddüt etmeksizin canlarını feda eden, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize destanlar yazılmıştır. Gerek mücadele ederken ve gerekse görevi başında şehitlik mertebesine ulaşan bütün aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Şehitler Ormanımızın açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Şehitler Ormanının açılışına, Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Arif Teke, ilçe protokolü, şehitlerin yakınları ve gaziler katıldı.