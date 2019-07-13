Altıntaş'ta 15 Temmuz konulu resim sergisi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ''15 Temmuz Milli Birlik ve Anma Günü'' etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı önünde resim sergisi açılışı gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde gösterdiği feraset ve cesaret ile hayatları pahasına darbe girişimine dur diyen ve bu uğurda şehitlik mertebesine ulaşan kahramanların Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anılmasının ardından açılışı yapılan resim sergisine, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Altıntaş Belediye Başkan Vekili Şükrü Tığ, İl Genel Meclisi Üyeleri Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk, Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Gör. Ahmet Sinan Kılıçoğulları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, resim sergisi açılışında yaptığı konuşmada, "Tarihi boyunca, kanıyla, canıyla, yüksek cesareti ve kahramanlıklarıyla, içeride ve dışarıda hiç bir düşmana fırsat vermeyen aziz milletimiz, bu hain darbe girişimine de aynı cesaret ve kahramanlıkla geçit vermeyerek, hem tüm dünyaya demokrasinin nasıl savunulacağını göstermiş, hem de bu toprakların hiç bir güç tarafından zapt edilemeyeceğini, baskıyla şekillendirilemeyeceğini, hiç bir hain planın veya onların maşalarının karşısında boyun eğmeyeceğini, kanı ve canı uğruna büyük bir destan yazarak göstermiştir. O kahraman şehitlerimizin ruhlarını şad etmek ve kanlarını yerde bırakmamak için bizler de hem vatandaş hem de devlet adamı olarak her daim canımızla ve kanımızla her göreve hazırız, yazılan o şanlı destanı ve yaşananları asla unutmadık ve unutturmayacağız" dedi.