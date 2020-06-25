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Altıntaş'ta 200 bin ton pancar rekoltesi bekleniyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 30 bin dekar ekili alandan 200 bin ton pancar rekoltesi beklendiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 30 bin dekar ekili alandan 200 bin ton pancar rekoltesi beklendiği bildirildi.


Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ''Buyıl yaşanan aşırı yağışlara rağmen pancar rekoltesinde düşüş beklemiyoruz. Özellikle köylerimizde yaptığımız incelemelerde,tarlada ekili olan pancarın gelişiminin istenilen düzeyde olduğu ve ilçe geneleinde köylerimizle birlikte 30 bin dekar araziden, 200 bin ton pancar hedefimize ulaşacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim. İlçe ekonomimiz için oldukça önemli olan pancar üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum'' ifadelerini kullandı.

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