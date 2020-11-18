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Altıntaş'ta 4 bin adet lavanta dikildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından 4 bin adet lavanta dikimi yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından 4 bin adet lavanta dikimi yapıldığı bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde, "Lavanta bahçesi" oluşturduk. İlk etapta 4 bin adet lavanta dikimi gerçekleştirdik. Amacımız mahallede güzel bir görsel oluşturmak, lavantanın önemini insanımıza anlatmak ve aşılamak istiyoruz. Türkiye'de özellikle son yıllarda üretimi artan lavanta, kozmetikten temizlik sektörüne, sağlıktan sanayiye kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Emeği geçen herkese ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Lavanta dikimine devam edeceğiz'' dedi.

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