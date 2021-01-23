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Altıntaş'ta ağaçlandırma çalışmaları aralıksız devam ediyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde kış şartlarına rağmen ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kış şartlarına rağmen ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İş Kur İl Müdürü Kamil Uçan, SGK İl Müdürü İsmail Sayar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü M.Ali Özdemir belediyemize ziyaret gerçekleştirdi. Eğitim ve farklı konularda istişarelerde bulunduk. Daha sonra çevre yolunda devam eden ağaçlandırma çalışmalarına eşlik ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kış şartlarına rağmen çevre yolunda ağaçlandırma çalışmalarımızı kısa zamanda bitireceğiz'' ifadelerini kullandı.

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