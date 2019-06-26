İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altıntaş'ta ağaçlandırma ve yol yapım çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde ağaçlandırma ve yol yapım onarım çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ağaçlandırma ve yol yapım onarım çalışmaları yapıldığı bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçe stadımızın etrafını ağaçlandırma çalışmalarını bitirdik. İlçemiz çal tepesinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyoruz. Hedefimiz Altıntaş ilçemizi yeşillik ve huzur kenti yapmak. Bunun yanında ilçe içerisinde bozuk olan yollarımızın, altyapı ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Amacımız aşırı yağışlarda mahallelerimizin sel sorununu ile karşılaşmasını önlemektir'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.