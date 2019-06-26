Altıntaş'ta ağaçlandırma ve yol yapım çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ağaçlandırma ve yol yapım onarım çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçe stadımızın etrafını ağaçlandırma çalışmalarını bitirdik. İlçemiz çal tepesinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyoruz. Hedefimiz Altıntaş ilçemizi yeşillik ve huzur kenti yapmak. Bunun yanında ilçe içerisinde bozuk olan yollarımızın, altyapı ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Amacımız aşırı yağışlarda mahallelerimizin sel sorununu ile karşılaşmasını önlemektir'' ifadelerini kullandı.