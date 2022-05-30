Altıntaş'ta “Aile Doğa Kampı”

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamlığı tarafından Gençlik Haftası Bağımlılıkla Mücadele Aile Doğa Kampı düzenlendi.

“Gençlik Haftası Bağımlılıkla Mücadele Aile Doğa Kampı” Saraycık köyünde gerçekleşti. Altıntaş Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü , Altıntaş Devlet Hastanesi, Yunus Keman Saraycik Muhtarliği, Kütahya Gençlik Hizmetleri Müdürü Ercan Şirin ve Gençlik Liderlerinin de destek verdiği kampa 78 kişi katılım sağladı. Kamp programı gereğince katılımcılara Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi, Çadır Kurma Eğitimleri verildi. Ateş başındaki müzikli sohbetlerin ardından kampın ikinci günü yapılan doğa yürüyüşü, survivor, langırt ve sembol bulma yarışmalarının sonrasında ödüllerin verilmesi ve yenilen öğle yemeği ile kamp sona erdi.