Altıntaş'ta 'Akıl ve zeka oyunları' kursu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Akıl ve zeka oyunları' kursu açıldığı bildirildi.

Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Ahmet Candem, yaptığı açıklmada, ''15 öğrenci ile devam eden kursumuzda mangala ve zeka oyunlarına karşı olan ilgilerinin memnuniyetle karşılandığı ve kursun hafta içi belirli günlerde devam edecek. Akıl ve zeka oyunları kursu daha önceden aklımızdaydı. Bu yıl açma imkanı bulduk. Kursta, satranç, mangala, koridor ve daha sayamadığımız bir çok oyunu öğrencilerimizle gerçekleştiriyoruz'' dedi.