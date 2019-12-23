İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altıntaş'ta 'Akıl ve zeka oyunları' kursu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ’Akıl ve zeka oyunları’ kursu açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Akıl ve zeka oyunları' kursu açıldığı bildirildi.


Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Ahmet Candem, yaptığı açıklmada, ''15 öğrenci ile devam eden kursumuzda mangala ve zeka oyunlarına karşı olan ilgilerinin memnuniyetle karşılandığı ve kursun hafta içi belirli günlerde devam edecek. Akıl ve zeka oyunları kursu daha önceden aklımızdaydı. Bu yıl açma imkanı bulduk. Kursta, satranç, mangala, koridor ve daha sayamadığımız bir çok oyunu öğrencilerimizle gerçekleştiriyoruz'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.