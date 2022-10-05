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Altıntaş'ta "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 3-9 Ekim "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası 3.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 3-9 Ekim "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası 3.sınıflar çocuk oyunları yarışması Zafer İlkokulu ev sahipliğinde düzenlendi.


Düzenlenen yarışmaya Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa Taşpınar katıldı. Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Hüseyin Bozoğlan tarafından ödülleri verildi.

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