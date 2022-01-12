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Altıntaş'ta Anadolu Lisesi'nde kütüphane açıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi’nde kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi'nde kütüphane açılışı gerçekleştirildi.


"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesinde oluşturulan kütüphanenin açılışına Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Arif Teke, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Ali Özdemir ve Hüseyin Eryılmaz ile protokol üyeleri katıldı.

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