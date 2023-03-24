Altıntaş'ta Anadolu Lisesinin projesi finale kaldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi Müdür ve öğrencilerin hazırladığı “Doğal Dil İşleme Yöntemleriyle İklim Değişikliği Hakkında Toplumsal Farkındalığın İncelenmesi” adlı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu projesinin finale kalan 95 proje arasına girdiği bildirildi.

Konuyla ilgili Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi Müdürü Dr. Ahmet Sel ve öğrencilerimiz Aliye Sandık ve Nursel Beyza Aslan tarafından hazırlanan “Doğal Dil İşleme Yöntemleriyle İklim Değişikliği Hakkında Toplumsal Farkındalığın İncelenmesi” adlı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 2204-D projesi Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmasına yapılan bin 130 proje arasından 6 aşamalı değerlendirme sonucunda finale kalan 95 proje arasına girerek ilimizi temsilen finalde yarışmaya hak kazanmıştır. Proje yürütücüsü öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederiz” ifadelerine yer verildi.