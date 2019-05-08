Altıntaş'ta asırlık Ramazan sohbetleri

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Ramazan ayı boyunca teravih namazı sonrası oda sohbetleri bir asırdır aralıksız olarak devam ediyor.

Oda kültürünün asırlardır devam ettiği Altıntaş köylerinde vatandaşlar teravih namazı sonrası köy odalarında toplanıp sohbet ederek asırlık oda kültürünü yaşatıyorlar. Köy odalarındaki sohbetlere Belediye Başkanı Arif Teke ve AK Parti ilçe Başkanı Cihangir Dönmez de katılıyor. Her gün farklı bir köyde teravih namazı kılan Belediye Başkanı Arif Teke Akça ve Yapılcan köylerini ziyaret edip köy halklarıyla odalarda sohbet edip dertlerini dinledi. Başkan Arit Teke yaptığı açıklamada, "Oda sohbetleri bizleri birkaç saat olsa da televizyon ve internet ortamından uzak tutuyor. Vatandaşlarımızın dertlerini samimi bir sohbet ortamında dinleme fırsatı buluyoruz. Gelenek gereği özel yapım Türk kahvesi ve çay içilen oda kültürlerinin yaşatılmasının oldukça önemli olduğunu biliyoruz" diye konuştu.