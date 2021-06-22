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Altıntaş'ta Avşar Deresi ''Yeşil yürüyüş yolu'' ihalesi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, Avşar Deresi ıslah çalışmaları kapsamında yapılacak olan ’’Yeşil yürüyüş yolu’’ ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Avşar Deresi ıslah çalışmaları kapsamında yapılacak olan ''Yeşil yürüyüş yolu'' ihalesinin yapıldığı bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz Avşar Deresi ıslahı, kıyı ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, halkımızın nezih bir ortamda yürüyüş yapabilmeleri ve huzurlu bir ortamda vakit geçirebileceği, Altıntaş ilçemize yakışacak, ''Yeşil yürüyüş yolu'' ihalesi yapılmıştır. İlgili firmaya kolaylıklar diliyorum. Katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Belediye Meclis Üyelerimiz ve belediye personelimize Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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