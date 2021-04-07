İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altıntaş'ta ''Bal ormanı'' çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde ’’Bal ormanı’’ oluşturma çalışmaları kapsamında ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ''Bal ormanı'' oluşturma çalışmaları kapsamında ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, yaptığı açıklamada, ''Altıntaş ilçemiz Çakırsaz köyünde bal ormanımıza 300 adet zerdali, 200 adet akasya fidanı dikildi. İlçemiz Karaağaç köyü yoluna 160 adet Ihlamur dikilerek vatandaşımızın sahiplenmesi adına da katılım sertifikası takdim edildi. Fidan dikimine elinde bastonu ile gelen vatandaşlarımız bizlerde büyük memnuniyet oluşturdu. Altıntaş ve köylerimizde ağaçlandırma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor ifadelerini kullandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.