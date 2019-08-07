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Altıntaş'ta bayram öncesi ilçe mezarlığı bakım ve temizliği

Altıntaş Belediyesinin temizlik ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Altıntaş ilçe mezarlığında temizlik çalışması gerçekleştiriyor.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ilçe mezarlığında kapsamlı temizlik çalışması başlattıklarını belirterek, Kurban Bayramı öncesi mezarlıkların bakım onarım ve düzenlenme işlemlerinin tamamlanacağını söyledi.


Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Arif Teke, "Vatandaşlarımız ilçe mezarlığı ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapmaları için ilçe mezarlığımızda çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yaz sıcaklarının artmasına karşı olası bir yangın ihtimaline karşı da çevre düzenlemelerine önem veriyoruz" diye konuştu.

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