İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altıntaş'ta Bilim Şenliği

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, düzenlenen "Bilim Şenliği"nde sergilendi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, düzenlenen "Bilim Şenliği"nde sergilendi.


Sancaktar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin düzenlediği ''Bilim Şenliği'' açılışına Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.


Bilim şenliğinde sergilenen temiz enerji, gizemli poşet, organik yangın söndürücü, hidrolik labirent ve süt ebrusu projoleri büyük beğeni topladı.


Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, ''Öğrencilerimiz bizleri şaşırtan projolere imza atmışlar, Onların düşünce ve becerileri birleşince, geleceğe yönelik ümit vaat eden çalışmaları yapabileceklerini açıkça gördük. Bilim şenliğinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.