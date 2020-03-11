Altıntaş'ta Bilim Şenliği

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, düzenlenen "Bilim Şenliği"nde sergilendi.

Sancaktar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin düzenlediği ''Bilim Şenliği'' açılışına Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Bilim şenliğinde sergilenen temiz enerji, gizemli poşet, organik yangın söndürücü, hidrolik labirent ve süt ebrusu projoleri büyük beğeni topladı.

Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, ''Öğrencilerimiz bizleri şaşırtan projolere imza atmışlar, Onların düşünce ve becerileri birleşince, geleceğe yönelik ümit vaat eden çalışmaları yapabileceklerini açıkça gördük. Bilim şenliğinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum'' dedi.