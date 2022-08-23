İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Altıntaş'ta buğday üreticileri ile anket çalışması

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen, tescilli buğday çeşitlerinin durumu hakkındaki proje çerçevesinde, Enstitü teknik personelleri ile birlikte Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde buğday üreticileri ile anket çalışması yapıldı.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen, tescilli buğday çeşitlerinin durumu hakkındaki proje çerçevesinde, Enstitü teknik personelleri ile birlikte Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde buğday üreticileri ile anket çalışması yapıldı.


Katılımın yoğun olduğu anket çalışmasında, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından tescilli buğday çeşitleri yetiştiren çiftçilerin sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.