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Altıntaş'ta 'Çerezlik kabak' hasadı başladı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, ’Çerezlik kabak’ hasadı başladı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 'Çerezlik kabak' hasadı başladı.


Tarımsal Yayım Hizmetleri kapsamında çiftçileri alternatif ürünlerle buluşturarak, daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla Kütahya İl Müdürlüğü tarafından demonstrasyon amaçlı yapılan ekimler, hasat döneminin başlamasıyla birlikte meyvelerini vermeye başladı.


"Tarımsal ürün çeşitliliğini sağlamak için buğdayın dışında alternatif ürünlere daha fazla yönelmeliyiz" diyen İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, ''Yöreye uygun katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin ekim sahalarını arttırarak, hem üreticilerimizin gelir düzeylerini yükseltebilir hem de köyden kente göçü azaltabiliriz. Ekimi yapılan Çerezlik kabak hasadının hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.


Tarla sahibi Ramazan Akkoç da, ''Çerezlik kabak ekerek daha fazla gelir elde ettik. Ekimden hasat dönemine kadar geçen süreçte her konuda bize destek olan il ve ilçe müdürlüğümüz teknik personeline teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

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