İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altıntaş'ta çevre yolu aydınlatma çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından aydınlatma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından aydınlatma çalışmaları yapıldığı bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçe Fen işleri Müdürü ile birlikte çevre yolu refüj aydınlatması çalışmalarını yerinde inceledik. Halkımızın rahatı ve ilçe girişimize güzel bir görünüm kazandırılması için çalışmalarımızı kısa sürede bitireceğiz. Ayrıca çevre yolunda aydınlatma çalışmaları bitirildikten sonra peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarınıda başlatacağız'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.