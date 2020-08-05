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Altıntaş'ta çöp konteynerleri ilaçlanıyor

Altıntaş Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin çöp konteynerlerinde oluşan kötü koku ve bakterilere karşı dezenfeksiyon ve haşere ilaçlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.


Halkın sağlığı açısından çöp toplama ve haşerelerle mücadele konusuna önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Arif Teke, ilçe merkezinde bütün cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerinde karasinek ve haşerelerle mücadele çerçevesinde ilaçlama çalışması yapılmakta olduğunu söyledi. Teke, "İnsan sağlığı kadar çevre için de önemli olan bu uygulama sayesinde karasinek ve diğer haşerelerden kaynaklanan salgın hastalıkların önüne geçilerek ilçe merkezimizin daha temiz bir çevreye kavuşturulması amacıyla çalışıyoruz. Çöp konteynerleri ekiplerimiz tarafından önce köpükle yıkanıyor ve ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Belirli noktalara kireç atıldı. Halkımızın sağlığını doğrudan ilgilendiren temizlik konusunda belediye olarak titizlikle görev yapıyoruz" diye konuştu.

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