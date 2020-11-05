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Altıntaş'ta denetimlere uymayan 28 kişiye idari işlem yapıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Korona virüs tedbirlerine uymayan 28 kişi hakkında idari işlem yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Korona virüs tedbirlerine uymayan 28 kişi hakkında idari işlem yapıldığı bildirildi.


Altıntaş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''İlçemizde yapılan filyasyon ve izolasyon denetim çalışmalarında karantina ihlali yaptığı tespit edilen 3 vatandaşımız Kütahya merkezdeki yurda yerleştirilmiştir.


Taziyeye katıldığı tespit edilen 15 vatandaş hakkında İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararlarına aykırı davranmaktan idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bir araya gelerek yemek yedikleri tespit edilen 10 vatandaş hakkında idari para cezası uygulanmıştır'' ifadelerine yer verildi.

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