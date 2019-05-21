İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altıntaş'ta deprem

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Richter ölçeğine 3.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Richter ölçeğine 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerine göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 23.45'de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen 3.2'lik deprem kısa süreli panik ve endişe neden oldu.


Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Depremin merkez üstü Altıntaş ilçemiz olmasından dolayı şiddetli hissedildi. Bize gelen her hangi bir yıkım yada başka bir şikayet bulunmuyor. Vatandaşlarımızın panik olması için her hangi bir neden yok. İlçemize geçmiş olsun'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.