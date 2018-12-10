Altıntaş'ta Direksiyon Eğitimi Sınav Sorumluları yetiştiriliyor

Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Altıntaş'ta açtığı, 'Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Sınav Sorumlusu Kursu başladı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevzuatta yaptığı değişiklikler sonrası 'Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Uygulama ve Değerlendirme Komisyonu'nda görev alan personelin 96 saatlik "Motorlu Taşıt Sürücüleri Sınav Sorumlusu" eğitimlerinden geçirilmesi yönündeki düzenlemeleri doğrultusunda daha önceleri il merkezinde açılan kursu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden aldığımız yetki ile Altıntaş'ta ilk defa başlattık. Altıntaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında başlatılan eğitimlere büyük çoğunluğu ilçemizde görevli öğretmen ve diğer kamu çalışanları büyük ilgi gösterdi,dedi.

Bu kursu almak için Kütahya'ya gidip gelmek zorunda kalanları kurtardıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, "Öncelikle bu eğitim hizmetini verebilmekten büyük memnunluk duyuyoruz. Kursu ilçemizde ilk defa düzenliyoruz. Kurs disiplini, devam ve başarının değerlendirilmesi hususlarında hassasiyetlerimiz var. Bu hizmetleri verebilmemizde kamu kurumlarımız bizlere önemli katkılar sağlamıştır. Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Ali Akyol'a, Mustafa Kemal Ortaokulu Rehber Öğretmeni Yunus Emre Erduğan'a, Sürücü Kursunda görev alan eğitimciler Mustafa Metin ve Fatma Gülfem Metin'e, ve kursun düzenlenmesinde büyük emeği olan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut'a'a teşekkür ederim, dedi

Büyük çoğunluğunu eğitimcilerin oluşturduğu kursiyerler ise bu eğitimler için Altıntaş'ta ilk defa yapıldığını dile getirirken "Bizler için hem zaman, hem maddi anlamda büyük bir yük getirecek ve mesai sonrası yol yorguna sebep olabilecek olan eğitimlerin Altıntaş'ta verilmesinden büyük memnunluk duyduk. Destek olan ve eğitimlere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz'' şeklinde konuştular.

Teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerinde verileceği kurs hafta sonları yapılacak. Kurs mezunlarının ehliyet almak içine eğitim alan sürücü adaylarının direksiyon sınav komisyonunda görev alabilecekleri öğrenildi.(YD-EFE)