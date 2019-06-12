Altıntaş'ta doğa yürüyüşü

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde beslenme dostu okul projesi kapsamında sağlıklı yaşam için harekete geç sloganı ile doğa yürüyüşü düzenlendi.

Yaklaşık 4 kilometrelik doğa yürüyüşüne Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke, İlçe milli Eğitim Şube müdürleri ve Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri katıldı. Doğa yürüyüşünde protokol üyeleri ve öğrenciler sohbet edip doğal yaşamda yaşayan hayvanlar konusunda fikir alışverişinde bulundular. Önlerine çıkan kaplumbağayı incelediler. Doğa gezisi toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.