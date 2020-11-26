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Altıntaş'ta eğitim çalışanları için fidan dikildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde eğitim çalışanları adına hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde eğitim çalışanları adına hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, ''İlçemiz, Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Her Öğretmen Geleceğe Bir Nefes" projesi kapsamında Ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Kaymakamımız, Mehmet Can İrdelp, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Güven, Şube Müdürlerimiz ve öğretmenlerimizin katılımı ile fidan dikimi gerçekleştirildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Altıntaş ilçemizi daha yeşil yapmak için ağaçlandırma etkinlikleri devam edecek'' dedi.

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