Altıntaş'ta Eğitim, Kitap ve Kariyer Günleri

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, kaymakamlık, belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte organize ettiği 'Eğitim, Kitap ve Kariyer Günleri' 22 Ekim Cuma günü başlıyor. 2 gün devam edecek olan eğitim etkinliği Altıntaş Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Etkinliğe çok sayıda yayınevi ile birlikte özel eğitim kurumları ve eğitimle ilgili kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleri katılacak.

Etkinlikte ayrıca iki gün Kariyer Günleri yapılacak. Kariyer günlerinde konusunda başarılı olmuş insanlar öğrencilerle bir araya gelecekler. Öğrenciler için yeni ufuklarında çizileceği etkinlik halkada ücretsiz olarak açık olacak. Yapılacak Kariyer Günleri'nde ilk gün Kütahya İl Özel idare Genel Sekreteri Murat Koyak, Eğitimci-Yazar İsmail Başbunar, İdareci ve Öğretmen Murat Fazıl Akkoç öğrencilerle buluşacak. İkinci gün ise Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç, Sosyoloji Bölümü Öğretim görevlisi Doktor Feyzeddin Aytepe ve Avukat Recep Fazıl Güven çocuklara hitap edecek.

Altıntaş İlçesinde yapılacak etkinliğe diğer il ve ilçelerden de ilgi gösterilmesi bekleniyor. Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Eğitim ve Kitap Günleri'ne çok önem verdiklerini söyledi. Teke, "Yapılacak etkinliğe tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. İlçemizde böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmak mutluluk verici" dedi.