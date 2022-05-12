Altıntaş'ta ev yangını korkuttu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Sadıkkırı köyünde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sadıkkırı köyünde tek katlı bir evden çıkan duman ve alevleri fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın mahalline kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın etrafa sıçramadan söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.