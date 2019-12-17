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Altıntaş'ta fidan dikme etkinliği

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde ilçe protokolünün de katıldığı ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ilçe protokolünün de katıldığı ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Altıntaş ilçemizi ağaçlandırmaya devam ediyoruz. ''Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bu gün elinizdeki fidanı dikin" Hadis'i Şerifinde buyurulduğu üzere, ilçemiz Çal Tepe mevkiine sedir, kara çam, ceviz ve badem ağaçları diktik. Kaymakamımız Mustafa Sait Arcaklıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Dönmez ve Belediye personelimiz olmak üzere vatandaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

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